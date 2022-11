Clube militar presta homenagem a associados e diretores do setor de esportes

Por ocasião das decisões dos Campeonatos Internos promovidos pelo Departamento de Esportes do Cassazum, a diretoria homenageou duas pessoas associadas fantásticas que continuam prestando suas colaborações ao clube militar, em todos os sentidos, para alegria da atual diretoria que fez por merecer homenageando no encerramento dos campeonatos. A primeira homenagem foi para João Vieira, no término do Campeonato Super-Master, atual Diretor-Financeiro, que comandou durante 17 anos o setor de esportes, com muita competência e credibilidade junto aos dirigentes dos clubes.

A segunda homenagem merecida se destinou ao associado Suboficial Marcos Antônio, que tem prestigiado o esporte do clube em diversos setores. Coube ao presidente do Cassazum, Yedo Mendes, entregar as plaquetas aos homenageados com muito entusiasmo após proferir palavras de elogios para os homenageados que fizeram por merecer o reconhecimento da diretoria do Clube Militar.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar