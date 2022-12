Clubes desistem das finais do Parazão de Futsal na cidade de Santarém

As finais do Campeonato Paraense de Futsal Adulto Masculino de 2022 na cidade de Santarém, no oeste paraense, de 9 a 11, sofreu tremendo esvaziamento com a desistência de três equipes: duas de Parauapebas e uma de Castanhal.



O certame iria reunir oito equipes classificadas nas fases de grupo. Agora ficou reduzida a cinco.

De acordo com informações nos bastidores os clubes- Semel/Castanhal, Popular e Parauapebas, não conseguiram ajuda para custeio de viagem, alimentação e hospedagem na cidade santarena. A Fefuspa, organizadora da competição, emitiu nota revelando desistências dos concorrentes, sem, entretanto, revelar os motivos.



Houve algumas críticas pela posição da federação promover os jogos finais numa cidade que é acessível por rio ou pelo ar e cujas passagens são caras.

O Bregafó, de Breves, saiu da cidade na quarta-feira, num barco de linha. O clube buscou ajuda por meio de ‘vaquinhas’.



Com a desistência dos adversários, Esmac, Bregafó e Amigos Futsal já estão classificados para às semifinais.



Rodada

Os jogos acontecem na Arena Estadual do Oeste do Oeste Pará- Djalma Lima.

Dia 9 – Sexta-feira

Juventude x Marina- 20h.

Dia 10 – Sábado

18h –SF1: Bregafó x Amigos do Futsal

20h – SF2: Esmac x Vencedor de Marina x Juventude

Dia 11 –Domingo

18h – Vencedor SF1 x Vencedor SF2

Imagem: Brás Chucre/Ronabar