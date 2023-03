Clubes, exceção do Paysandu, decidem que o campeonato de regata comece no segundo semestre

Os clubes de remo filiados à Federação Paraense de Remo – Fepar decidiram, por maioria de votos, o início do campeonato de regata de 2023 para o segundo semestre. O primeiro fica em aberto para qualquer competição de regata.

“Os clubes irão se reestruturar neste primeiro semestre, se preparar melhor, já que o Paysandu levou os melhores atletas da Associação Guajará, Tuna e Clube do Remo; com isso, esses clubes estão sem atletas para poder competir neste semestre, precisamos de tempo para formar novos atletas”, comentou Hugo Araújo, da Associação Guajará.

“A federação entende a situação dos clubes no momento. Seria temerário começar um campeonato sem condições técnicas. A maioria pediu o campeonato para o segundo semestre, até houve a concordância do representante dos atletas na reunião. Os clubes estão sem barcos, remos e atletas”, analisou John Vasconcelos, da Fepar.

A decisão do colegiado não agradou o Paysandu pelo fato de o clube estar treinando desde final de janeiro, aguardando o começo do campeonato que nos anos anteriores tinha sua primeira regata entre os meses de fevereiro e março.

“O Paysandu foi voto vencido na reunião, coisa que lamento muito porque nunca aconteceu campeonato passar para o segundo semestre. O clube vai solicitar licença da federação para disputar competição em outro Estado, pois não podemos ficar inerte por muito tempo. Temos o Campeonato Brasileiro no mês de julho”, explicou Alfonso Sarmanho, do Paysandu.

Uma nova reunião entre Fepar e clubes será marcada para delinear os encargos sociais e financeiros sobre a transferência de atletas.

