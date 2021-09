CMB leva sessão itinerante à Ilha de Outeiro nessa terça-feira

Vereadoras e vereadores da Câmara Municipal de Belém participam de uma Sessão Itinerante na Ilha de Outeiro, amanhã, terça-feira, 28, quando moradores do distrito poderão se manifestar para serem discutidas problemáticas da Ilha. O novo modelo de sessão foi adotado na gestão do atual presidente, vereador Zeca Pirão (MDB)



Segundo Pirão, as sessões itinerantes permitem aproximar o Legislativo Municipal da comunidade:

“Temos a oportunidade de ter um contato mais direto com o povo e ouvir suas demandas e necessidades, além de prestar contas de nossas ações”, pontuou o vereador.



Com a diminuição dos casos da covid-19 no município de Belém e nos distritos, foi permitido dar início ao novo modelo de sessão que já está na sua segunda edição. A presença da população estará liberada dentro da capacidade do local e dentro das normas da vigilância sanitária, devido a covid-19.

A sessão deve acontecer no horário regimental das reuniões da Casa.

Imagens: CMB