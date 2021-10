CMDPI vai realizar ações que falam sobre o envelhecimento saudável

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), localizada em Marabá, atua há quase 13 anos na fiscalização de ações voltadas aos idosos no município e ações ao combate a violência contra a pessoa idosa, que pode ser verbal, física, patrimonial ou financeira.

Durante a pandemia os casos de maus-tratos aos idosos aumentaram, assim como as denúncias de uso indevido da aposentadoria dos idosos, de acordo com o vice-presidente do conselho, Laslene Leão.

Segundo o conselho as denúncias de casos como empréstimos realizados por bancos sem autorização dos idosos e a falta do cumprimento de lei que garante assentos preferenciais gratuitos para idosos em ônibus intermunicipais, são frequentes.

A criação do Centro Integrado da Pessoa Idosa Antônio Rodrigues (CIPIAR), criada em 2018, que abriga idosos em situação de vulnerabilidade social, conta com uma equipe que envolve profissionais de pedagogia, psicologia, assistência social, educação física e cuidadores. Assim como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) que oferece atividades voltadas para os Centros.

O centro conta com equipe multiprofissional que envolve profissionais de pedagogia, psicologia, assistência social, educação física e cuidadores. “Quando o idoso chega ao abrigo é porque algum dos direitos dele não estava sendo cumprido na casa dele. Alguns são moradores de rua, outros estavam morando sozinhos e diante das patologias de enfermidades não conseguiam mais se autocuidar e outros estão lá por causa de denúncias de maus-tratos. Muitos perderam o vínculo familiar há muito tempo” pontua. Atualmente, o CIPIAR atende 18 idosos.

“O envelhecimento está em alta e os principais desafios são as questões financeiras e de saúde. Diante disso, o envelhecimento saudável é essencial. Os CRAS têm realizado atividades lúdicas e culturais e estamos buscando aperfeiçoar ações nas áreas de saúde e educação”, destaca a vice-presidente do conselho sobre os pontos principais dos desafios da população que vai ficando mais velha. De acordo com o IBGE, em 2043, um quarto da população brasileira terá mais de 60 anos, ultrapassando a população de crianças e adolescentes até aos 14 anos.

O Conselho em parceria com a Secretaria de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários (SEASPAC) irá promover o “Dia D” que terá palestras sobre a importância do bem-estar dos idosos e o combate à violência contra a pessoa idosa. A programação ocorrerá nos CRAS da Folha 13, no dia 14, Amapá, no dia 20 e no CRAS Morada Nova, no dia 28, sempre pelo período da manhã.

Já no dia 29, o CMDPI irá realizar uma caminhada na Marabá Pioneira com concentração na Maçonaria, a partir das 8 horas da manhã. Hoje, as 19h, o CMDPI realiza uma live com o tema “Envelhecimento Saudável” pelo Instagram do conselho.

Para denunciar casos de maus-tratos a pessoa idosa é so entrar em contato pelo número: (94) 988031519 e 3323-6877.

O endereço da página que acontecerá a live nesta quarta-feira (13) é : https://www.instagram.com/p/CU-hcWZrw_U/?utm_medium=copy_link

Foto: Divulgação