CNH Pai D´Égua está com inscrições abertas no site do Detran para quem pretende tirar a CNH gratuita

Começa hoje as inscrições para jovens que pretende tirar a Carteira Nacional de Habilitação(CNH), serão 5 mil vagas ofertadas para todo o território paraense, os interessados em adquirir a habilitação devem entrar no site do Detran e optar pela opção CNH Pai d´Égua.

As inscrições seguem até o dia 30 de novembro, e são feitas exclusivamente pelo site do Detran. as categorias disponibilizadas são para a primeira habilitação da categoria A ou B, adição de categorias A ou B e mudança para categoria D, para cada modalidade será divido da seguinte forma, 50% para a obtenção da primeira CHN, 25% para adição das categorias A ou B, e 25% para mudança da categoria B para D.

Um dos requisitos para concorrer as vagas para participar do programa social, é ser maior de 18 anos, estar cadastrado no Cadastro Único Do Programa Sociais Do Governo Federal (CadÚnico) e entre outros requisitos que devem ser verificados no edital.

segue o link para fazer a inscrição: https://cnhpd.detran.pa.gov.br/

Foto: Pexels

Jornalista: Marina Moreira