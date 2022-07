Coalisão

Vários partidos apresentarão candidatos apenas aos cargos de deputados estadual e federal, além de Senador, onde só tem uma vaga, a do senador Paulo Rocha. Cerca de 20 partidos já definiram apoio à reeleição de Helder Barbalho, do MDB. Entre esses partidos estão o PSB, liderado no Pará por Cássio Andrade e o sindicalista Zé Francisco.