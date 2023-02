COB suspende Wallace após enquete sobre “tiro” em Lula

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) decidiu suspender o jogador de vôlei Wallace de Souza em meio à polêmica relacionada a uma enquete divulgada pelo atleta em seu perfil no Instagram. Na postagem, Wallace compartilhou a pergunta de um seguidor que questionava se ele “daria um tiro” no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e indagou se “alguém faria isso”.

Com a decisão, o jogador não poderá participar de nenhum campeonato que seja organizado pelo COB ou pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e também não terá permissão para treinar com a Seleção Brasileira de vôlei. A medida, no entanto, não o deixa impossibilitado de treinar em clubes. O atleta tem cinco dias para apresentar sua defesa e recorrer da decisão.

WALLACE PEDIU DESCULPAS

Após a polêmica, o jogador pediu desculpas pela postagem e falou que a publicação “foi infeliz”. Wallace ainda disse que “jamais incitaria violência em hipótese alguma” e que nunca teve “a intenção de incitar a violência” e o ódio. Por causa do ocorrido, o Cruzeiro, clube onde o atleta joga, o suspendeu por tempo indeterminado.

– Não foi isso que o esporte me ensinou e não é isso que eu quero passar para ninguém – resumiu o esportista.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/ Kai Försterling