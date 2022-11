Cobertura vacinal contra poliomielite avança para 67,79% no Pará

Chegou ao fim na terça-feira (31), a campanha de vacinação contra a poliomielite promovida no Pará, pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). A iniciativa foi uma extensão da campanha nacional de vacinação de setembro, já que o estado estava com a cobertura vacinal muito abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde de 95% das crianças.

Mesmo ainda não atingindo o número almejado, a campanha promovida pela Sespa fez a cobertura vacinal do Pará avançar de 32,83% do final de setembro, para 67,79% das crianças imunizadas ao fim do mês de outubro.

A coordenadora estadual da Divisão de Imunizações da Sespa, Jaíra Ataíde, explica que as crianças foram o alvo da campanha e teve como objetivo “manter elevada a cobertura vacinal contra a poliomielite de forma homogênea em todos os municípios, visando evitar a reintrodução do vírus selvagem da poliomielite no país. Para isso, a população alvo deve ser vacinada indiscriminadamente”.

A Sespa ressalta que a vacina contra a poliomielite continua disponível nas Unidades Básicas de Saúde, durante todo o ano, para atualização do calendário vacinal de crianças de 0 a 5 anos.

Ações da Sespa

Durante o período da quadra nazarena, a Sespa instalou uma unidade móvel onde foram aplicadas 145 doses da vacina da poliomielite no período da ação. A Sespa também disponibilizou vacinas em cinco Usinas de Paz, onde vacinou 103 crianças e as ações itinerantes do TerPaz aplicaram 105 doses de pólio.

Ao todo, 32 municípios paraenses atingiram a meta de 95% de suas crianças imunizadas. Por outro lado, os 15 municípios figuram com as menores taxas de vacinação do Estado sendo: São Félix do Xingu, Rio Maria, Ourilândia do Norte, Muaná, Santana do Araguaia, Breves, Anajás, Chaves, Alenquer, Tailândia, Aurora do Pará, Goianésia do Pará, Bonito e Cumaru do Norte.

Além do apoio regular aos municípios, durante o mês de outubro a Sespa promoveu diversas ações que contribuíram para o Estado se aproximar da meta definida. Além de constante orientação durante a campanha aos municípios, que são os responsáveis pela aplicação dos imunizantes, a Sespa promoveu o “Dia D” da Campanha de Vacinação Contra a Poliomielite, ocorrido no último dia 22.

Neste dia, todos os 144 municípios foram instruídos a intensificar as estratégias de imunização, quando possível aumentando o número de locais de aplicação da vacina e a quantidade de profissionais disponíveis para a campanha. Em um dia, a cobertura vacinal aumentou em 10% no Pará.

Além de intensificar em todo o Estado os esforços para garantir a saúde das crianças, apoiando os municípios, a Sespa ofertou vacinas em diferentes pontos de Belém e de outros municípios da Região Metropolitana.

Texto de Edilson Teixeira

Fonte: Agência Pará/Foto: Pedro Guerreiro