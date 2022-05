“Cobra Kai” ganha trailer com data de lançamento da 5ª temporada; confira

A Netflix lançou nesta sexta-feira (6) o primeiro trailer da quinta temporada de “Cobra Kai”, série que começa 34 anos após os eventos de ‘Karatê Kid’, em 1984. O clipe com anúncio da estreia chega antes do esperado pelos fãs, que agora já podem anotar na agenda o dia 9 de setembro para continuar acompanhando Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Johnny Lawrence (William Zabka), Terry Silver (Thomas Ian Griffith) e outros.

Para quem não se lembra, a quarta temporada, lançada em dezembro, terminou com a vitória de Silver no All Valley Tournament. Assim, o novo trailer mostra Miyagi-Do Karate e Eagle Fang Karate fechando suas portas e o dojo Cobra Kai sendo controlado pelo vilão, que está apenas começando a expandir sua influência. Com Johnny Lawrence fora da jogada, LaRusso pede ajuda a outro de seus ex-rivais, Chozen.

Confira abaixo o trailer!

Confira sinopse da quinta temporada de “Cobra Kai”

“Após os resultados chocantes do All Valley Tournament, Terry Silver está expandindo o império Cobra Kai e tentando fazer de seu estilo de karatê “No Mercy” o único jogo na cidade. Com Kreese atrás das grades e Johnny Lawrence deixando o karatê de lado para se concentrar em reparar os danos que ele causou, Daniel LaRusso deve pedir ajuda a um velho amigo.”

A primeira temporada de “Cobra Kai” estreou no YouTube Premium (então conhecido como YouTube Red) em maio de 2018. O programa voltou para uma segunda temporada na plataforma em abril de 2019, ganhando mais visibilidade. O site encomendou então uma terceira temporada, mas sem planos para uma renovação além disso, “Cobra Kai” passou para o ‘guarda-chuva’ da Netflix, que já anunciou que a série vai além da quinta temporada.

“Temos mais além da 5ª temporada. Não estamos escrevendo o final da série na 5ª temporada. Não é o fim”, disse o cocriador, Josh Heald, ao Screen Rant. A 5ª temporada de “Cobra Kai” estreia em 9 de setembro somente na Netflix.

Fonte: Olhar Digital