Cobradas do Poder Público, na Alepa, ações preventivas aos danos causados pelas cheias dos rios no Pará

A deputada estadual Lívia Duarte (PSOL) enviou ofício à Defesa Civil do Estado do Pará, ontem, quarta-feira, 29, solicitando informações e providências imediatas sobre as famílias afetadas pelas cheias no rio Tocantins, que tem atingido as regiões Nordeste e Sudeste Paraense, especialmente os municípios de Marabá, Cametá e Moju. No documento, a psolista cobra medidas preventivas para evitar a destruição causada pelos transbordamentos dos rios, tão comuns nos períodos chuvosos na Amazônia.

A deputada inicia o ofício reconhecendo os atendimentos às famílias atingidas que vem sendo realizados pelo governo do estado, por meio das secretarias de Articulação da Cidadania (Seac) e de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), além da Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. No entanto, ela destaca que as enchentes são “tragédias anunciadas” que se repetem a cada ano e que requerem medidas preventivas.

“Ainda que os fenômenos como as enchentes sejam prioritariamente de origem natural, nota-se que repetidamente as notícias referentes aos desastres vêm tendo um crescimento exponencial, não sendo possível identificar quais medidas de fato estão sendo tomadas pelo poder público para evitar e/ou mitigar esses impactos que continuam crescendo em números alarmantes”, afirma. A deputada observa que a questão de águas pluviais e proteção do meio ambiente são tarefas do estado, definidas nas diretrizes nacionais para o saneamento básico (Lei nº 11.445/07).

“O Estado, além de tomar medidas preventivas, de modo a evitar que situações graves como essa não tornem a se repetir, tem o dever de construir e manter o solo urbano eficiente quanto à drenagem e escoamento de eventual volume de água decorrente das chuvas, de modo a evitar enchentes e inundações, bem como idealizar ações que possam vir a definir alguma forma de reparação para os moradores atingidos”, continua o ofício.

A deputada cobra a apuração de responsabilidades pela ausência de ações de prevenção: “Esses acontecimentos escancaram a necessidade de ações de responsabilização dos danos causados aos moradores e também de análise dos encaminhamentos e medidas necessárias a serem tomadas no combate a inércia estatal, que tornam as trágicas cheias do rio Tocantins, na região sudeste do Pará, cada vez mais esporádicas”.

Lívia Duarte finaliza solicitando à coordenação da Defesa Civil do estado informações sobre quais providências estão sendo tomadas e quais ainda serão realizadas “para evitar que este tipo de situação, verdadeiras tragédias anunciadas, continue se perpetuando por todo o nosso Estado”.

Imagem: Reprodução