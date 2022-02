Cocaína envenenada deixa ao menos 20 mortos na Argentina

Ao menos 20 pessoas morreram e mais de 70 tiveram que ser hospitalizadas após fazerem uso de um “lote” de cocaína adulterada na Região Metropolitana de Buenos Aires, na Argentina. As autoridades do país ainda investigam o caso, mas uma das suspeitas é de que o entorpecente utilizado teria sido adulterado com uma substância ainda não identificada.

A polícia local segue rastreando a origem da droga envenenada, mas já prendeu dez pessoas em razão do ocorrido. As prisões ocorreram em um bunker no assentamento conhecido como Puerta 8, nos arredores de Buenos Aires. O local foi indicado pelas famílias das vítimas como sendo o ponto de venda da cocaína envenenada.

– Encontramos a mesma embalagem que os parentes das vítimas nos deram para investigar. É muito importante que você nos ajude a mostrar a embalagem. É de náilon e cor de rosa. Parece que estavam fechados a termofusão – disse o ministro da Segurança da província de Buenos Aires, Sergio Berni.

Segundo o alerta epidemiológico emitido pelo Ministério da Saúde argentino, os principais sintomas apresentados pelos usuários que teriam utilizado a droga alterada são “sinais de choque, depressão sensorial, desconforto respiratório e excitação psicomotora”.

Embora ainda estejam aguardando os testes toxicológicos, as autoridades de saúde suspeitam que “podem ser casos de intoxicação por opiáceos e desconhece-se a existência de outro produto relacionado”. Os investigadores também querem esclarecer em que elo da cadeia de distribuição o entorpecente foi adulterado.

– Uma hipótese sugere que um lote de entorpecentes foi adulterado por um narcotraficante para arruinar o negócio de um rival e esvaziar o território dos concorrentes. Não há dúvida de que a substância tóxica foi colocada de propósito – disseram fontes ouvidas pelo jornal argentino La Nación.

