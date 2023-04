Cocaína escondida em carro procedente de Manaus é apreendida pela PF em Belém

A Polícia Federal apreendeu quase dez quilos de substância que aparenta ser cocaína, durante a tarde de ontem, segunda-feira, 24. A droga foi encontrada escondida na carroceria de um carro de carga, que havia chegado de balsa em um porto particular no bairro da Pratinha, em Belém.

A apreensão foi resultado de uma fiscalização de rotina feita pelo Grupo Especial de Polícia Marítima da PF, o Gepom, que tem como uma de suas funções o policiamento em portos. O veículo – de dois passageiros e caçamba na traseira – havia acabado de chegar de balsa, em um caminhão-cegonha com origem em Manaus/AM. Levado à Superintendência da Polícia Federal, precisou ter partes desmontadas para que os nove pacotes de cocaína fossem encontrados. Alguns deles estavam por dentro da lataria do lado. Por isso tinham um fio, para que fossem puxados na hora de retirar.

Após serem pesados, os 9,845 quilos foram encaminhados à perícia, para confirmação de que a apreensão é, de fato, cocaína. Um inquérito foi aberto para apurar os responsáveis pelo tráfego interestadual de drogas. Ninguém foi preso.

A apreensão foi semelhante à feita na última quinta-feira, 20, quando a Polícia Federal prendeu uma pessoa que transportava cerca de 50 quilos de skunk, conhecida como “supermaconha”, em Marituba, Região Metropolitana de Belém. Na ocasião, a droga também estava em compartimentos secretos de um pequeno veículo de carga.

Para as autoridades, os traficantes continuam buscando formas de manter a cidade de Belém na rota do narcotráfico de entorpecentes, haja vista ter ocorrido, agora, a segunda apreensão nessa nova modalidade de os criminosos esconderem drogas para serem transportadas para o eixo Rio-São Paulo, de onde são distribuídas para as mais diversas bases do crime organizado.

Imagens: Ascom/SRPF