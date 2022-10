Cocoricó ensina que é correto ter banheiro neutro nas escolas

Em um novo capítulo do desenho Cocoricó, o personagem Júlio aparece comentando uma conversa que teve com a professora sobre o uso de banheiros coletivos sem gênero nas escolas.

– Pode, dona Quitéria, um menino e uma menina frequentarem o mesmo banheiro? – questionou ele. – E ela respondeu assim pra mim: “Por acaso na casa de vocês tem banheiro separado?” Então eu fiquei pensando… é verdade, gente, quem inventou essa história de banheiro separado? – conta Júlio.

A denúncia do episódio foi feita por Karen Nery, do Movimento Pais e Professores Atentos aos Materiais Didáticos. Para ela, não faz sentido comparar o banheiro das casas – que é individual e apenas para os moradores – com os banheiros coletivos públicos.

– Cocoricó não resistiu à lacração progressista e sim vai convencer os seus filhos de que está tudo bem usar o banheiro unissex da escola – lamentou.

Nery ensina aos pais que desenhos, filmes e séries foram usados para manipular a audiência para a “direção que o sistema quer”.

– Cuidado com aquilo que o seu filho assiste. Mas não é pra colocar ele em uma bolha, mas sentar e explicar – ensina.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução Instagram