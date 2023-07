Codec e prefeitura de Cametá firmam parceria para acelerar desenvolvimento

Com o objetivo de contribuir com a melhoria do ambiente de negócios e acelerar o desenvolvimento de Cametá, na Região Tocantins, a Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) celebrou, na segunda-feira (3), um Protocolo de Intenções que formaliza uma parceria estratégica com a prefeitura do município.

A parceria prevê a realização de ações de estímulo ao desenvolvimento, visando políticas de promoção do desenvolvimento econômico local, incluindo a realização de reuniões técnicas, seminário, elaboração de diagnóstico socioeconômico, manual de políticas públicas, além do Guia do Investidor, instrumento que será utilizado para divulgar as potencialidades locais.

O protocolo também estabelece a realização de estudos para a implantação de uma Área Econômica Incentivada destinada ao desenvolvimento e verticalização da cadeia produtiva do açaí, principal vocação econômica de Cametá.

Lutfala Bitar, presidente da Codec, destaca a importância de mais um município estabelecer parceria com a Companhia. “Este é mais um movimento que demonstra a relevância da Codec no apoio ao desenvolvimento dos municípios do Pará. Cametá está fechando essa parceria conosco para melhorar a sua economia, trabalhando a sua estratégia para maior atratividade aos negócios e incremento do cenário econômico. Daremos apoio a essa iniciativa, discutindo projetos, caminhos e soluções para incrementar os índices socioeconômicos de Cametá e da região”, explicou o titular da Codec, Lutfala Bitar.

Victor Cassiano, prefeito de Cametá, ressaltou a importância da dinamização da economia a partir da verticalização do açaí. “A parceria entre PMC e a Codec vai organizar o setor industrial local e dinamizar a economia, onde o nosso principal produto, o açaí, vai ser processado com agregação de valor. A nossa Área Econômica Incentivada do Açaí vem com toda a infraestrutura de equipamentos urbanos, vantagens competitivas, atratividade de investimentos, geração de emprego e renda”, disse o prefeito.

O gestor municipal destacou ainda o potencial de verticalização da produção com a implantação da Área Econômica. “A AEIA vai verticalizar a produção e dinamizar toda a cadeia produtiva do açaí, com potencial de fortalecer ainda a bioeconomia do município, incluindo o cacau de várzea orgânico e os óleos vegetais. A força econômica do açaí, aliada ao desenvolvimento tecnológico, será a força motriz do desenvolvimento sustentável. O açaí é a nossa vocação econômica e precisamos potencializá-lo”, ressaltou Victor Cassiano.

O protocolo estabelece que será desenvolvida uma política municipal para a melhoria do ambiente de negócios, envolvendo a Prefeitura e a Codec no fomento a novos investimentos, como forma de trazer benefícios à economia por meio da agregação de valor à cadeia produtiva e, em especial, da oferta de emprego e geração de renda.

Texto de Igor Nascimento

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação