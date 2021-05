Codec e prefeitura de Capanema discutem estratégias de fortalecimento da economia

Trabalhar com municípios estratégicos em prol da atração de investimentos para todas as regiões do Pará. Esse é o objetivo da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec), que, na quinta-feira (13), promoveu um seminário sobre oportunidades de negócios com a prefeitura de Capanema, município da região nordeste do Estado. O evento foi conduzido pela Diretoria de Relações Institucionais da Companhia e contou com a presença do secretário municipal de Indústria, Comércio, Mineração e Turismo, Marcelo Pierre Acácio e equipe.

O gerente de Relações Institucionais da Codec, Evandro Diniz, apresentou um panorama socioeconômico de Capanema e destacou as ações que poderão ser desenvolvidas a partir da continuidade da parceria entre Estado e Município. “Temos várias oportunidades econômicas para explorar na cidade e também para construir. Todas essas oportunidades serão reunidas posteriormente no Guia do Investidor, que colocará o município em evidência para os investimentos”, explicou Evandro.

A ação, que faz parte do Programa de Fortalecimento do Segmento Produtivo Local, desenvolvido pela Codec, busca estimular o desenvolvimento dos municípios por meio de capacitações, levantamentos de dados e implementação de políticas públicas em parceria com as prefeituras, com o objetivo de preparar diversas regiões para os investimentos e torná-las mais atrativas.

“Estou aqui impressionado com os dados que vocês estão trazendo sobre o nosso município. Acreditamos que essas informações são o caminho certo para o nosso desenvolvimento e comemoro que estejamos falando a mesma língua, que estejamos dialogando com a Codec, porque acreditamos que é preciso conhecer o potencial do município, investir tecnicamente para identificar todas as oportunidades de gerar renda. Trabalhar cada uma dessas oportunidades com uma rede de parceiros é fundamental, por isso é importante sentir a Codec como interessada em procurar desenvolver com a gente”, disse Marcelo Pierre Acácio.

Na ocasião, o secretário de Indústria, Comércio, Mineração e Turismo reforçou a importância da instalação da APSA – Área Produtiva Sustentável da Amazônia. “Esse é o nosso projeto que queria reforçar aqui, para que a gente trabalhe na implementação dessa nossa área industrial que vai viabilizar a indústria de Capanema e de toda a região dos Caetés”, afirmou.

Ao final do encontro, um cronograma contendo tarefas compartilhadas entre a Codec e a prefeitura, dividido em cinco etapas, foi definido para a continuidade das ações do programa.

Por Igor Nascimento (CODEC)

Fonte: Agência Pará