Codec promove aproximação entre empresas dos setores de fertilizantes e de mineração

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) intermediou, na segunda-feira (29), uma aproximação estratégica entre as empresas GeN Fertilizantes e BRAVO Mining, dos setores de fertilizantes e de minério, respectivamente. O encontro deu continuidade às tratativas sobre o processo de implantação da empresa do segmento de mineração e a aproximação com empresa do ramo de fertilizantes, como potencial cliente da mineradora, que pretende iniciar sua atuação no Pará como uma das empresas-âncora da futura Zona de Processamento de Exportação de Barcarena (ZPE).

Com a aproximação, intermediada pela Codec, a empresa BRAVO deu início a um primeiro passo em busca de futura parceria comercial com a GeN Fertilizantes, que também é uma fábrica apoiada pela companhia. O encontro proporcionou oportunidade de negócios. “Essa aproximação também faz parte das competências da Codec. Planejamos nos articular com outras indústrias do segmento de fertilizantes e de cimento em Barcarena e outros municípios, para aproveitar os subprodutos que serão gerados pelo projeto da BRAVO Mining”, explicou o diretor de Atração de Investimentos e Negócios da Codec, Manoel Ibiapina.

Entenda – O plano de implementação de uma sede da empresa Bravo no Estado do Pará terá como ponto de partida a produção de concentrados metálicos de níquel, platina, paládio, ródio e ouro, com localização no município de Curionópolis. Todo o processo que envolve a fabricação destes produtos terá a utilização de energia de carga de base estável, para a qual a maioria das energias renováveis não são adequadas. Com isso, a empresa poderá fazer o uso da energia de maneira sustentável, minimizando impactos ambientais.

Com o resultado desse processamento, a empresa produzirá matéria-prima, cuja sede será instalada na ZPE de Barcarena. A mineradora visa fomentar a refinaria e um smelter, onde o processo de geração matte de níquel e platinóides, será aplicado para consumo industrial. Os subprodutos gerados a partir do refino e fundição, como a escória de fundição e o ácido sulfúrico, são insumos importantes para as indústrias de cimento e de fertilizantes que já atuam no Pará.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação