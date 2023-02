Cody Longo, ator de Nashville, é encontrado morto aos 34 anos

O ator Cody Longo, de 34 anos, conhecido por seu trabalho na série Nashville, foi encontrado morto em casa na cidade de Austin, no estado norte-americano do Texas. O óbito teria acontecido na última quarta-feira (8), mas o caso só veio a público nesta sexta (10) após ser noticiado pelo site TMZ.

De acordo com o veículo, a esposa do ator, Stephanie, teria acionado a polícia após não conseguir contato com o marido. Os policiais foram então ao local e, após o artista não responder, arrombaram a porta e o encontraram morto na cama.

– Ele era um pai incrível e o melhor marido. Nosso mundo está destruído – disse Stephanie ao TMZ.

Em janeiro de 2020, Cody Longo foi preso e acusado de abusar sexualmente de uma menor de idade. A acusação foi retirada após o ator fazer um acordo judicial. Em novembro do mesmo ano, ele foi detido novamente, mas sob a acusação de agressão doméstica contra a esposa.

Ao longo da carreira, o artista atuou em séries como Hollywood Heights, Make it or Break it, Days of Our Lives e Nashville. No cinema, ele participou do filme As Apimentadas. O trabalho mais recente de Cody na TV foi em High School Crimes & Misdemeanors, de 2020.

