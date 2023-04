Cohab entrega recursos do ‘Sua Casa’ a mais de 270 famílias no Acará

Para beneficiar 274 famílias em situação de vulnerabilidade social, a Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab) entregou nesta quinta-feira (20) cheques do Programa Sua Casa no município do Acará, na Região de Integração Tocantins. A iniciativa representa um investimento superior a R$ 2,3 milhões, que garante apoio para construção, reconstrução e melhoria de residências de famílias vulneráveis.

De acordo com o presidente da Cohab, Luís André Guedes, a entrega de hoje beneficiou novas famílias, e permitiu que moradores já contemplados recebessem a parcela final dos recursos.

“Dentro das ações da Cohab estamos priorizando o apoio para aqueles que mais precisam. Desta forma, aqui no Acará foram entregues cheques da etapa final para as famílias que já receberam a primeira etapa e realizaram a construção de forma adequada. Também beneficiamos novos moradores, que vão poder iniciar a construção das moradias de forma mais adequada. E assim seguimos melhorando a qualidade das casas em todo o Pará”, destacou Luís André Guedes.

Idoso e cadeirante, Benedito de Oliveira foi um dos contemplados pelo “Sua Casa”. Ao receber o documento de acesso ao programa, Benedito agradeceu e disse que a Cohab está ajudando muitas famílias a melhorar a qualidade de vida. “Eu agradeço esse apoio para construir a minha casa. Sem essa ajuda eu não iria conseguir fazer sozinho. Muito obrigado pela ajuda, que vai ser para o resto da minha vida”, afirmou.

O “Sua Casa” tem como objetivo principal garantir auxílio para aquisição de material de construção e pagamento dos trabalhadores empregados durante as obras de construção, reconstrução e ampliação. O valor concedido é de até R$ 21 mil. Segundo estimativas da Cohab, os investimentos na política habitacional já chegaram a todas as regiões desde que o Programa foi criado, em 2019, melhorando os imóveis e gerando renda para trabalhadores da construção civil.

Em todas as regiões – A Cohab informa que o Programa Sua Casa já beneficiou mais de 170 mil pessoas em todo o Pará. Até o dia 31 de janeiro de 2023, a política pública habitacional ajudou a construir, reconstruir e ampliar quase 34 mil residências, em 134 municípios, nas 12 regiões de Integração. Para garantir a execução das ações e melhorar os índices habitacionais no Pará, a Cohab já investiu mais de R$ 347 milhões.

O “Sua Casa” atende, prioritariamente, famílias que vivem em situação de risco social – extrema pobreza e vítimas de sinistro (incêndios, enchentes, vendavais, desabamentos etc). O programa atende ainda idosos, famílias de pessoas com deficiência (PcD) e pessoas que atendam a outros critérios técnicos.

Para receber os benefícios, os candidatos devem atender aos critérios estabelecidos em lei para se inscreverem. Após esta primeira etapa, a Cohab seleciona gradativamente os candidatos com base nas prioridades previstas nas diretrizes do programa. À medida que os candidatos são selecionados, a equipe de engenheiros da Companhia inicia o processo de avaliação e diagnóstico das moradias. A próxima fase consiste na análise socioeconômica do setor de Assistência Social da Companhia, momento em que os técnicos constatam a real condição social dos candidatos.

