Cohab entrega segunda etapa do ‘Sua Casa’ para 67 famílias de São Francisco do Pará

Famílias de São Francisco do Pará, no nordeste paraense, receberam neste sábado (14), a segunda etapa dos cheques do programa Sua Casa. A iniciativa estadual dá apoio para construção, reconstrução e ampliação de moradias de famílias carentes. O investimento da Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab) ultrapassou 500 mil reais.

No total, 67 famílias que já haviam recebido a primeira etapa do Sua Casa e prestaram contas da utilização adequada do recurso foram atendidas na ação deste sábado. O titular da Cohab informou que, após receber a primeira parcela do programa, os contemplados devem cumprir a obrigação prevista em lei de prestar contas da utilização adequada do benefício.

“Depois de apresentar toda a documentação de utilização adequada, a Cohab agenda a visita técnica da equipe de engenharia que vai comprovar a construção. Em seguida, após a análise, a segunda parcela é liberada e os inscritos são comunicados. As equipes já estão rodando o estado para realizar as entregas”, informou Reis.

Para o prefeito de São Francisco do Pará, Professor Marco, a entrega demonstra a atenção que o governo estadual vem dispensando aos moradores do município. “Nós estamos recebendo hoje ajuda com o Sua Casa, mas já recebemos asfalto e outras ações importantes em parceria com a gestão estadual. Hoje nós temos o apoio de um governador”, destacou.

Dona Josiane da Silva Souza recebeu em mãos o cheque do programa. Com o auxílio recebido, a moradora vai finalizar a obra de construção de uma moradia em melhores condições. “Quando eu me inscrevi no programa, a minha casa era de tábua. Agora tô construindo e vou conseguir terminar de levantar a minha casa. É um sonho pra mim, e pra toda cidade”.

Segundo estimativas da Cohab, o programa Sua Casa já beneficiou mais de 154 mil pessoas de todo o Pará. No total, até o dia 30 de abril de 2022, a iniciativa ajudou a construir, reconstruir e ampliar mais de 30 mil residências. Criado em 2019, o programa já melhorou as condições de moradia em 125 municípios paraenses. Para garantir as execuções das ações para melhorar os índices habitacionais paraense, a Cohab já investiu mais de R$ 304 milhões.

Para receber os benefícios, os candidatos devem atender aos critérios – estabelecidos em lei – para a inscrição. Após a inscrição, a Cohab seleciona gradativamente os inscritos com base na ordem de prioridades previstas nas diretrizes do programa. À medida que os candidatos são selecionados, a equipe de engenheiros da Companhia inicia o processo de avaliação e diagnóstico das moradias. Em seguida, a próxima fase consiste na análise socioeconômica do setor de assistência social da Companhia, momento em que os técnicos averiguarão a real condição social dos candidatos.

O programa atende, prioritariamente, famílias que vivem em situação de risco social, como extrema pobreza e vítimas de sinistro (incêndios, enchentes, vendavais, desabamentos etc.). Atende ainda idosos, famílias de pessoas com deficiência e inscritos que atendam a outros critérios técnicos.

SERVIÇO

Interessados em se cadastrar no Programa “Sua Casa” podem ligar para: (91) 3214-8533 e (91) 3214-8400.

Por Ronan Frias (COHAB)

Fonte: Agência Pará/Foto: Dovulgação