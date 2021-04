COI: Jogos não serão afetados por estado de emergência em Tóquio

A possibilidade da implantação do estado de emergência em Tóquio não tem relação com os preparativos para os Jogos Olímpicos e faz parte do plano do Governo para conter o aumento de casos do novo coronavírus (covid-19) durante a semana de férias do Japão, disse o Comitê Olímpico Internacional (COI) nesta quarta-feira (21).

O Governo do Japão considera decretar estado de emergência para Tóquio e Osaka, informou a mídia local, medida que permitiria que as autoridades municipais impusessem restrições na tentativa de impedir o aumento de casos de covid-19.

A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, está se preparando para solicitar que seja declarado estado de emergência entre os dias 29 de abril e 9 de maio, abrangendo o período de férias anuais da Golden Week do Japão (a união de quatro feriados nacionais entre o final de abril e o início de maio) , informou o jornal Mainichi.

“Fomos informados de que poderia haver outro estado de emergência declarado em Tóquio”, disse o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach.

“Entendemos que esta seria uma medida pró-ativa para o feriado da Golden Week com o qual o Governo pretende prevenir a propagação da infecção”, afirmou o dirigente.

“Esta medida estaria de acordo com a abordagem muito diligente que vemos adotada pelas autoridades japonesas”, disse Bach após uma reunião do Conselho Executivo do COI e um relatório dos organizadores dos Jogos de Tóquio.

Com milhares de novos casos resultantes de cepas altamente infecciosas do novo coronavírus, o primeiro-ministro Yoshihide Suga disse que o Governo pretende decidir nesta semana se declara estado de emergência para grandes áreas do país.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados por um ano em 2020 e o COI disse que não há planos de cancelá-los ou adiá-los novamente agora, a menos de 100 dias de sua realização.

“Este (estado de emergência) está absolutamente de acordo com a política geral do Governo, mas não está relacionado aos Jogos Olímpicos”, declarou Bach.

O Japão tem evitado até agora a rápida disseminação da pandemia que assola muitos países ocidentais, com cerca de 540 mil casos e pouco menos de 10 mil mortes.

O mais recente aumento de infecções gerou alarme, quando faltam poucos meses para o início das Olimpíadas e em meio a uma lenta campanha de vacinação.

Por Karolos Grohmann – Londres (Inglaterra)