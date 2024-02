Colaboradores da Equatorial Pará visitam clientes em municípios da região Xingu

Ação da Distribuidora tem como objetivo atender solicitações e orientar os consumidores.

Nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, a Equatorial Pará realizou, nos municípios de Anapu e Senador José Porfírio, respectivamente, visitas a clientes que fizeram solicitações à distribuidora. Na oportunidade, os colaboradores explicaram para os solicitantes, detalhes de dúvidas mais frequentes. Os clientes também foram questionados sobre o nível de satisfação com a empresa.

Seu Francisco Costa, de 59 anos, falou um pouco sobre sua experiência durante a ação e como isso trouxe um aspecto positivo para ele.

“Eu gostei muito da visita porque eu entendi direitinho o que me explicaram e me sinto mais seguro, pois sei que a minha demanda vai ser atendida”, destacou seu Francisco.

Uma das dúvidas mais frequentes foi sobre como informar a falta de energia de maneira mais rápida, por isso, os colaboradores da Equatorial destacaram o uso do WhatsApp com a Clara, a atendente virtual da Equatorial Pará, que com a nova atualização tornou-se mais dinâmica e com maior facilidade para que os clientes realizem solicitações e registros de ocorrências.

Durante o período, em Anapú, uma equipe também esteve presente no município para realizar inspeções na rede e trabalhos de poda e roçagem, essas ações de manutenção promovem mais segurança e menos interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Para Márcia Matos, líder de Garantia da Receita, da Equatorial Pará, poder ouvir os clientes pessoalmente auxilia a Distribuidora a prestar um serviço mais eficiente e eficaz.

“Além dos serviços técnicos que são muito importantes, também podemos falar com nossos clientes, entender as dúvidas e solicitações e levar apontamentos para futuras melhorias, pois a cada visita, melhoramos pontos que se destacam como necessidades do cliente”, finaliza Márcia.