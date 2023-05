Colaboradores do Hospital Regional do Baixo Amazonas ganham massagem relaxante

A técnica de enfermagem, Glauce Colaço, deu uma pausa no trabalho e recebeu uma massagem relaxante. Ela é colaboradora do Hospital Regional do Baixo Amazonas Dr. Waldemar Penna (HRBA), em Santarém, no oeste do Pará, e, na manhã desta terça-feira (2), participou da ação que levou atendimentos a todos os funcionários da unidade.

“Não só eu, mas as colegas também. Existem profissionais aqui que tem uma rotina com dois empregos e um momento como esse é muito importante. Para mim, foi muito relaxante. Sempre que elas puderem, são muito bem-vindas. Uma massagem como essa dá um ânimo a mais para continuarmos nossa jornada de trabalho”, comemorou Glauce.

O enfermeiro Eli Vieira também experimentou a sessão de massagem. Ele reforçou o serviço traz uma série de benefícios aos profissionais que trabalham no Regional. “É muito importante no nosso ambiente de trabalho, uma oportunidade para nós trabalhadores. Além de ser relaxante, a massagem detecta se a gente está com algum problema ou lesão nos músculos, ligamentos ou tendões e produz o hormônio do bem-estar no corpo, que faz toda a diferença para o nosso dia”.

A ação voluntária foi coordenada pelo setor de humanização da unidade e foi realizada ainda em comemoração ao Dia do Trabalhador. “Sempre buscamos promover ações como essa para agradecer aos nossos colaboradores por toda a dedicação, profissionalismo e carinho no desempenho das funções diárias. Todos no HRBA trabalham para salvar vidas e merecem esse reconhecimento”, destacou a supervisora de humanização, Patrícia Nogueira.

Três profissionais da Casa Chico Mendes, projeto da Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Santarém que oferta práticas de saúde e bem-estar a baixo custo, estiveram na unidade para ofertar os serviços de massagem tradicional e massagem com venosas. Além dos atendimentos, as massoterapeutas também conversaram com os colaboradores para conhecer um pouco mais da rotina deles e indicar hábitos saudáveis.

“É um local onde os funcionários se dedicam muito e a gente veio com muita alegria oferecer as massagens para que eles trabalhem de uma maneira melhor. A gente pergunta sobre o dia a dia também, como é que é, porque o músculo reflete muito a rotina da pessoa, se está com muito estresse, se está se cuidando. Não adianta se preocupar com o paciente, mas esquecer da própria saúde. A gente vem para dar uma energia a mais para eles nesse trabalho”, explicou Regina Bento da Cruz, massoterapeuta e terapeuta da Casa Chico Mendes.

O diretor-geral do HRBA, Éder Lúcio de Souza destacou a importância de ações como essa como forma de valorizar os profissionais do hospital, promovendo o bem-estar e a saúde de quem cuida dos pacientes. “O Dia do Trabalhador é uma data importante, mas todo dia é dia de valorizar os nossos colaboradores. A dedicação e o profissionalismo deles são fundamentais para o atendimento de excelência que o hospital oferta para os nossos usuários. O bem-estar dos profissionais é uma das nossas grandes preocupações porque faz toda a diferença na qualidade do serviço e no bem-estar dos pacientes”.

Serviços de estética e beleza – As comemorações do Dia do Trabalhador começaram na tarde da última sexta-feira (28) no HRBA. Profissionais da empresa Pax Jardim, por meio do Projeto Acolher, levaram serviços de estética e beleza aos colaboradores, como limpeza de pele, massagem, design de sobrancelha e outros procedimentos.

Serviço

O HRBA é referência em média e alta complexidade para uma população de 1,4 milhão de pessoas residentes em 30 municípios, e presta serviço 100% referenciado, atendendo à demanda originária da Central de Regulação do Estado.

A unidade pertence ao Governo do Pará, e tem administração do Instituto Social Mais Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). O hospital funciona na avenida Sérgio Henn, nº 1100, no bairro Diamantino, em Santarém, município cerca de 700 km de distância de Belém, capital do Pará.

Fonte: Agência Pará/Foto: Arquivo/Ag Pará