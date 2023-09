Colégio Rego Barros festeja 82 anos de fundação e bons serviços no bairro da Maracangalha

Uma solenidade bastante concorrida marcou a festa dos 82 anos de fundação do Colégio Tenente Rêgo Barros, localizado na Avenida Júlio Cézar, bairro da Maracangalha, em Belém. O evento se realizou na última quarta-feira.



A solenidade também serviu para premiar os vencedores do concurso de poemas alusivo aos 150 Anos do pai da aviação, Alberto Santos Dumont. O ato solene foi organizaado pelo diretor da tradicional instituição de ensino, coronel Christiano Pinto Marçal, com assessoramento do chefe do Grupamento de Apoio de Belém, coronel Antônio Cristiano de Lima Teixeira.



A presidente do Cassazum, Suboficial de Aeronáutica Heloísa Helena Ferreira da Costa prestigiou o ato cívico-militar, oportunidade em que enalteceu a organização do evento e, ao mesmo tempo, parabenizou a direção do colégio pelo jubileu.



“Foi muito bonita essa programação festiva destinada aos 82 anos do Colégio Militar Rego Barros, uma impecável organização do evento e show de desfile proporcionados pelos alunos, alguns, inclusive, já mostraram que seguirão a carreira militar pelo que observei durante o desfile”, disse Heloísa Helena.



Outro destaque ficou com apresentação dos alunos do Sexto Ano, através do Coral de Flauta sob a regência do Primeiro Tenente Músico, Felipe Novaes Cantão, em homenagem ao aniversário do colégio militar com a música ” We Will Rock Tou da Banda Queen”.

PREMIAÇÃO

Os vencedores do concurso de poemas alusivos aos 150 Anos de Santos Dumont, o Pai da Aviação Brasileira, receberam suas premiações através do diretor do CTRB, coronel Marçal e também pelo Coronel R/1 Ruy de Souza.

Imagem: Nonato Batista/Ronabar