Colégio Santa Rosa conquista campeonato brasileiro escolar de futebol de campo, Série Prata

O Colégio Santa Rosa, da Batista Campos, conquistou o título de campeão da Série Prata do Campeonato de Futebol Escolar de 2023 realizado em Recife-PE, no CT do Retrô, sob a chancela da Confederação Brasileira de Desportos Escolar – CBDE. O campeonato, categoria até 18 anos, reuniu os 27 estados federativos do Brasil.

A equipe paraense realizou cinco jogos, venceu quatro. Sua única derrota na competição impediu os paraenses de representarem o Brasil no Mundial Escolar de Marrocos de 2023.

“O Santa Rosa perdeu o jogo de estreia para o time do Colégio Militar de Recife, isso foi fatal para os atletas paraenses. Mas, os meninos tiveram força e equilíbrio emocional nos jogos seguintes, coroando a campanha com a conquista da Série Prata”, contou Jessé Lima, da comissão de apoio da Federação Paraense de Desportos Escolar – FPDE.

De acordo com Jessé, a conquista da Série Prata, aconteceu em cima da forte equipe do Colégio Santa Terezinha-SC, num jogo muito disputado com o placar de 2 a 1, de virada para Santa Rosa.

Os catarinenses marcaram com Terra. O Santa Rosa empatou com Davizinho ainda no primeiro tempo. No segundo, Kadu colocou o Santa Rosa na frente e segurou a pressão e o placar para garantir o título.

O Santa Rosa fez uma campanha digna de campeão com 4 vitórias, 1 derrota. Marcou 12 gols e sofreu 4 sofridos.

O técnico Ignácio Neto comentou a conquista. “O nosso troféu simboliza muito trabalho, muita dedicação dos atletas. Não foi fácil, enfrentamos grandes equipes. Infelizmente, perdemos para a equipe que vai representar o Brasil no Mundial. Estamos gratificados pela conquista’, ressaltou.

Para Bernardo Salazar, o campeonato foi uma verdadeira guerra, cada jogo uma batalha. “É tudo ou nada. Se perder um jogo, está fora da decisão. Nós trabalhamos muito para ganhar o ouro, infelizmente não aconteceu. A série Prata coroou nossos objetivos”, avaliou. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

CAMPANHA

Santa Rosa 0 x 2 Colégio Militar do Recife – PE

Santa Rosa 5 x 0 Colégio Ateneu do Industrial do Ceará

Quarta de final

Santa Rosa 3 x 0 EE Alexandre Vaz Tavares – AP.

SEMIFINAL

Santa Rosa 2 x 1 CEM 01 de Sobradinho-DE

FINAL

Santa Rosa 2 x 1 EEB Santa Terezinha / Brusque – SC

Imagens: Divulgação/FPDE