Colégio Santa Rosa conquista, na Sérvia, título inédito de futsal mundial escolar

O time de futsal masculino do Colégio Santa Rosa, do bairro Batista Campos, conquistou o título inédito de Campeão Mundial Escolar de Futsal, ao vencer a seleção da França pelo placar de 7 a 3. O campeonato foi realizado pela Federação Internacional do Desporto Escolar (ISF), em Belgrado, na Sérvia, com equipes de vários países. A equipe paraense representou o Brasil na competição estudantil internacional.

Na categoria sub-18, o Brasil 1, representado pelos alunos do Colégio Santa Rosa, foram superiores no mundial, goleando todos os adversários que enfrentou no campeonato. Ao todo, foram 56 gols marcados pelo time paraense.

Com a conquista, o Brasil sagrou-se pentacampeão da competição mais desejada pelo mundo estudantil, que contou com 14 países, e 19 clubes escolas no Campeonato.

Para o técnico da equipe, Ignácio Neto, a conquista representa muito, e mostra a força do estado do Pará no esporte. “O Pará, na primeira vez na história, traz um time para ser campeão brasileiro e agora campeão do mundo. Estou muito feliz, a gente vai voltar para casa, e repito, o Pará é gigante”, disse o técnico campeão mundial.

O presidente da Federação Paraense de Desporto Escolar, Gilson Pereira, bastante emocionado fala do feito do Pará, na Europa. “A Escola Santa Rosa está de parabéns, esses atletas guerreiros, a cada jogo se superando até chegar nesta grande final, e levar o título para o Pará, o Ignácio é uma pessoa excepcional, é um treinador muito bom, e só temos a agradecer a todos por esse feito histórico”, disse o presidente.

CLASSIFICAÇÃO PARA O MUNDIAL

O Santa Rosa garantiu a vaga no Mundial Escolar após vencer o Campeonato Brasileiro Escolar de Futsal, disputado no ano passado, em Blumenau (SC).

A chegada da delegação paraense está prevista para o próximo dia 19, às 1h50, (horário de Brasília), no Aeroporto Internacional de Belém. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

CAMPANHA

Fase de grupo:

Brasil 1 (Pará) 6 x 1 Brasil 2 (Goiás)

Brasil 1 (Pará) 15 x 2 Nepal

Brasil 1 (Pará) 17 x 2 Bangladesh

Quartas de Final:

Brasil 1 (Pará) 6 x 0 Brasil 3 (Rondônia)

Semifinal:

Brasil 1 (Pará) 5 x 0 Brasil 2 (Goiás)

Final:

Brasil 1 (Pará) 7 x 3 França

Imagem: Assessoria da Federação Paraense de Desporto Escolar