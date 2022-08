Coleta de dados do Censo em áreas indígenas começa por Jacareacanga, Aveiro e Santarém

A partir desta quarta-feira(10), o Censo Demográfico 2022 chega às terras indígenas. As equipes do IBGE, compostas por recenseadores especialmente treinados para coletar as informações em Terras Indígenas (TI’s), estarão entrando em campo

No Pará, entre as primeiras terras indígenas a serem visitadas pelo IBGE estão Sai-Cinza (estima-se 140 domicílios), onde estará atuando a recenseadora Dayane Kirixi; e a aldeia Kaba Biorebu (seis domicílios), que estará sendo “coberta” pela recenseadora Joanice Munduruku. Ambas as áreas são da etnia Munduruku. O acesso à primeira (Sai-cinza) é de 1h a 1h30 de barco, pelo rio Tapajós. Já para Kaba Biorebu a travessia (de Jacareacanga) dura em média 5 minutos.

A coleta também já está iniciando na TI Andirá-Marau, na região do município de Aveiro (PA), onde, de acordo com o Censo 2010, residiam 11.321 indígenas do povo Sateré Mawé.

A aldeia Açaizal (habitada por Munduruku), no planalto santareno, também está iniciando seu recenseamento.

De acordo com o analista censitário José Maria Costa Júnior, antropólogo da Unidade do IBGE no Pará que tem acompanhado junto ao Grupo de Trabalho de Povos e Comunidades Tradicionais (GT-PCT’s) todo o planejamento da coleta voltado para a população indígenas, existem 75 etnias vivendo em solo paraense. Há registro de 51 línguas indígenas sendo utilizadas por essas populações que vivem no estado.

Pelo Censo Demográfico 2010, a população indígena do estado do Pará era de 33.133 pessoas. A macrorregião Sudoeste (que inclui as microrregiões de Itaituba e Altamira) era a de maior concentração de indígenas: 11.493. Em segundo lugar, vinha o Sudeste paraense (microrregiões: Tucuruí, Paragominas, São Félix do Xingu, Parauapebas, Marabá, Redenção e Conceição do Araguaia), com uma população indígena de 9.179 pessoas. A terceira maior população de indígena era a da macrorregião do Baixo Amazonas, com 6.626 indígenas (microrregiões: Óbidos, Santarém e Almeirim); em 4º lugar, vinha a Região Metropolitana de Belém, com 3.572 indígenas (microrregiões Belém e Castanhal); no 5º lugar, aparecia o Nordeste paraense, com 2.107 indígenas (microrregiões: Salgado, Bragantina, Cametá, Tomé-Açu, Guamá); e em 6º e último lugar, tinha-se o Marajó, com 156 indígenas.

