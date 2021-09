Coleta de DNA contribui no trabalho para identificar condenados da justiça no estado do Pará

A lei 13.964/19 estabelece que pessoas condenadas por crimes violentos contra a vida tenham o perfil genético contido no banco nacional de dados, dessa forma é catalogado do DNA de condenados por crimes hediondos, e assim fazer o cruzamento ou relacionar crimes por meio do perfil genético do indivíduo, caso ele tenha cometido algum ou esteja a praticar no Brasil e até mesmo em outros países.

Assim como o método de uso de dados pode levar provas para incriminar um suspeito, pode também levar vestígios para inocentar o sujeito, também pode ser usado em processos de caso que estejam arquivados para serem solucionados. Já foram alcançadas duas mil coletas determinada pela secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) ao Pará, chegando a uma marca de 4.422 inserções ao banco de dados até o final deste ano.

A iniciativa segundo o ministério da justiça, os peritos criminais do Laboratório De Genética Forense, do centro de Perícias Cientificas Renato Chaves (CPCRC) sendo feita nas unidades do Sistema Penal Do Estado, com o apoio da equipe biopsicossocial da Secretaria de Estado de Assuntos Penitenciários (Seap).

Jornalista: Marina Moreira