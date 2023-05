Coletas de doação de sangue irão beneficiar quase 3 mil pacientes

Neste último final de semana a Fundação Hemopa realizou mais uma campanha de coleta de doação de sangue, em toda a hemorrede estadual, por meio dos hemocentros da capital e regionais de Castanhal, Marabá e Santarém, e com as unidades de Altamira, Tucuruí, Redenção. As bolsas coletadas vão beneficiar mais de 2,8 mil pacientes atendidos pela rede hospitalar pública e privada do estado do Pará.

O funcionamento do serviço de coleta contribuiu com o aumento dos números de bolsas de sangue, durante as ações internas e externas, como os hemocentros de Castanhal e Santarém, que promoveram campanhas externas para mobilizar os doadores do município dos municípios de São Francisco do Pará, no nordeste paraense, e de Juruti, no Baixo Amazonas.

Interessados em fazer doação de sangue devem seguir os seguintes critérios:

– Apresentar documento oficial, original com foto e assinatura

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

– Ter mais de 50 quilos;

– Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

– Dormir pelo menos 6 horas nas 24 horas anteriores à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação;

– Ter intervalo entre doções de dois meses para homens e três meses para mulheres;

– Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas.

– Quem teve Covid-19 pode doar sangue 10 dias após a cura.

Confira a agenda de campanhas de doação

Hospital Abelardo Santos (Campanha Externa)

Data: 02/06/2023

Horário: 8h às 16h

Previsão: 120 voluntários

Local: Av. Augusto montenegro km 13 S/N

Infraestrutura: Sala montada

Praça da República (Campanha Externa)

Data: 04/06/2023

Horário: 8h às 14h

Previsão: 50 voluntários

Local: Rua da Paz (Ao lado do Theatro da paz)

Infraestrutura: Unidade móvel e trailer

Comar (Campanha Externa)

Data: 05/06/2023

Horário: 8h às 16h

Previsão: 120 voluntários

Local: Av. Júlio Cezar S/N

Infraestrutura: Unidade móvel e sala montada

Hospital Aeronáutica (Campanha Externa)

Data: 06, 07 e 9/06/2023

Horário: 8h às 16h

Previsão: 150 voluntários

Local: Passagem Ana Deusa, 108 – Curió Utinga

Infraestrutura: Salal montada e unidade móvel

Igreja Mãe Divina Providência (Campanha Externa)

Data: 10/06/2023

Horário: 8h às 15h

Previsão: 80 voluntários

Local: Conj. Paraíso dos Pássaros – Av dos Tucanos, S/N Px final da linha do CDP.

Infraestrutura: Unidade móvel e trailer

Hemocentro Coordenador: Travessa Padre Eutíquio, 2109, Batista Campos Belém – Pará. 66033-000.

Foto: Divulgação