Coletas de sangue ajudam a salvar a vida de mais de 4 mil pacientes

A Fundação Hemopa segue de forma contínua com as campanhas realizadas nos fins de semana com a finalidade de salvar vidas. Nos dias 24 (sábado) e 25 (domingo), a sede do hemocentro e as unidades do interior coletaram 1.007 bolsas de sangue, que vão ajudar a salvar a vida de mais de 4.000 pacientes da rede hospitalar pública e privada do Estado.

As campanhas estratégicas são fundamentais para manter o estoque técnico de sangue. No sábado e domingo, o Hemocentro Regional de Marabá realizou campanha externa no município de Parauapebas e coletou 204 bolsas. As equipes do Hemonúcleo de Capanema e Hemocentro Regional de Castanhal trabalharam juntos na campanha externa em Bragança, totalizando 300 coletas, além das campanhas do Hemonúcleo de Redenção, Hemonúcleo de Tucuruí e Hemocentro de Santarém, que juntos coletaram 88 bolsas de sangue.

Garantir o estoque de bolsas de sangue regular só é possível com a solidariedade dos doadores que passam diariamente pelo Hemopa. A enfermeira Karollyne Costa, 26, compareceu à sede do Hemocentro para realizar sua terceira doação de sangue. Segundo a enfermeira, a demanda de bolsas de sangue é constante, e decidiu doar após uma palestra organizada pelo Hemopa em seu local de trabalho.

“É muito importante a doação voluntária de sangue, todos os dias nos plantões chega algum paciente precisando de sangue, e graças a Deus conseguimos atender. É fundamental conscientizar a população sobre a importância dessa causa, é muito simples e tranqüila a doação, e é muito bom saber que você está ajudando a salvar alguém”, afirmou a doadora.

A Fundação Hemopa segue na campanha Junho Vermelho “Bate Bate coração, pela minha doação”, e vem superando a meta de doações de sangue, que são cerca de 200 bolsas por dia.

Serviço – A sede do Hemopa fica na Tv. Padre Eutíquio, nº 2.109, no bairro de Batista Campos, em Belém. Interessados em compor parceria com a Fundação Hemopa em prol da doação de sangue devem entrar em contato pelos telefones (91) 3224-5048 / 0800 280 8118, de segunda-feira a sábado, das 8h às 17h.

Critérios para doar sangue:

– Apresentar documento oficial, original com foto e assinatura;

– Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

– Ter mais de 50 quilos;

– Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

– Dormir pelo menos 6 horas nas 24 horas anteriores à doação;

– Não ingerir bebida alcoólica 12 horas antes da doação;

– Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres.

Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias entre cada dose, para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas. Quem teve Covid-19 pode doar sangue 10 dias após a cura.

Texto: Ascom Hemopa (com informações de Caio Brandão)

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação