Colheita dos mastros marca a chegada do festival do Çairé em Alter do Chão

Por volta das 7h da manhã, as personalidades do rito tradicional do Çairé 2023, já estavam reunidas para um café comunitário, no Tribal Restaurante Indigena, para organizar os últimos ajustes da procissão da Busca dos Mastros. O ritual da Busca dos Mastros do Çairé 2023, foi realizado, ontem, sábado, 09, na Vila Balneária de Alter do Chão, distrito de Santarém. Uma procissão fluvial foi realizada e envolveu a comunidade local com as principais personalidades do rito tradicioanl da maior manifestação cultural do estado do Pará. Este ano, o Çairé tem como tema “Tradição e Arte em Alter”, e será realizado no período de 14 a 18 de setembro.

Os mastros são dois troncos de árvore que durante a Festa do Çairé simbolizam os laços do ser humano junto ao celestial.



A Busca dos Mastros foi realizada em forma de cortejo fluvial-terrestre. Embora não integre a festa propriamente dita, a busca dos mastros é um momento especial, marcado por ritos de devoção, sociabilidade, comerciabilidade, comensalidade e muita música. Nessa etapa preparatória dos festejos, participam os festeiros e organizadores, mas também alguns moradores de Alter do Chão, turistas e outras localidades.



A procissão saiu pelas ruas de Alter do Chão tendo a frente à Saraipora (Dalva De Jesus ) que conduziu o Çairé (símbolo que representa a Santíssima Trindade) ao lado dela estavam as moças-da-fita ; a juíza, que estava carregando a coroa; os alferes com as bandeiras que representam os juízes e as mordomas e os mordomos enfileirados atrás de suas respectivas bandeiras.



Os moradores e visitantes acompanharam o cortejo até a beira do rio, onde as personalidades seguiram para a outra margem do Lago Verde para apanhar os mastros. Os moradores acompanharam o cortejo em catraias (pequenas embarcações a remo) que são amarradas umas às outras e puxadas pelo barco principal. O percurso do cortejo foi animado pelo toque de folias e muitas brincadeiras entre os participantes.



Já com os mastros, personagens, comunitários e visitantes voltaram e seguiram até a Praia do Cajueiro, onde deixaram os mastros que ficarão no local até a próxima quinta-feira, 14, quando serão levados até a Praça do Çairé para serem enfeitados e hasteados, dando assim início a Festa do Çairé. Este ano, os mastros foram retirados na Ilha de Santana, os mastros são da espécie Caraipé. No local, também, foram plantadas 50 mudas de espécies locais como: Andirobeira, castanheira e Ipê entre outras.



De acordo com Osmar Vieira, coordenação do rito tradicional do Çairé e também juiz da festa, o ritual anuncia a chegada da festa do Çairé e simboliza a fartura e purificação. “O ritual de hoje já anuncia a chegada da festa do Çairé. Sem os mastros não tem como anunciar a festa. Além de simbolizar a fatura e a purificação da festividade, eles também são um elemento que anuncia que a festa vai começar”, comentou.



As turistas Carla Zanon, São Paulo, e a turista Eliane Moreira, do Rio de Janeiro e mais onze amigos, estavam acompanhando a busca dos mastros e ressaltaram a tradição de Alter e as paisagens artísticas naturais da região. “Estou achando tudo muito lindo, esse momento é muito bonito, a gente sente o Çairé nos envolver, ainda mais com essa paisagem artísticas que a gente se encanta de ver por aqui, estou gostando muito, inclusive recomendo”, disse Carla Zanon.



O secretário municipal de Cultura, Luis Alberto Figueira, e o prefeito Nelio Aguiar destacaram a ocasião como uma expressão cultural que reforça a identidade e a tradição do povo Borari de Alter do Chão.



“O Çairé começa hoje, a busca dos mastros é o símbolo maior da chegada de uma grande festa, quando o povo Borari sai para o Lago Verde para buscar os mastros, é o sinal de que a festa vai começar. Esse ritual é muito importante porque a gente tá conseguindo perpetuar a cultura, manter a cultura viva. E essa tradição está sendo mantida. Essa festa do Çairé, precisa ser compeendida no sentido amplo, ela é na verdade, uma reflexão, uma introspecção de cada um nesse momento de fé e alegria, e isso é muito importante para manter de pé a cultura de um povo”, comentou o Titular da Cultura, Luiz Alberto Pixica.



“Estamos anunciando a chegada de mais um Çairé, o Çairé 2023, com muita alegria e fé. Estamos vivenciando a nossa cultura, a cultura de Alter, do Povo Borari. Nós temos tendo o zelo e o cuidado de mostrar para a população de Santarém, do Pará e do mundo, o Çairé por completo, não apenas as duas noites do festival dos botos, mas mostrando a programação completa, que tem o Rito Tradicional Religioso, que tem mais de 300 anos, que é a essência do Çairé, sua raiz. Nós buscamos divulgar toda a programação para que os turistas e a população da região, em geral, possam vim com antecedência e participar de toda a programação”, comentou o Prefeito de Santarém, Nélio Aguiar.



A programação da festa oficial do Çairé 2023 começa no dia 14 de setembro e vai até o dia 18.

Imagens: Agência Santarém