Colisão e morte na rodovia Belém-Brasília

Um acidente rodoviário se registrou nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 07, envolvendo um ônibus de linha interestadual e uma carreta. O motorista do veículo de passageiros morreu preso entre as ferragens, sendo resgatado por homens do Corpo de Bombeiros Militar.



A Polícia Rodoviária Federal ainda não tem muitos detalhes acerca do fato, mas as informações dão conta de que uma carreta saiu de um posto de combustível, não dando tempo de o condutor do ônibus brecar o veículo. O choque foi fatal.

Vários passageiros saíram feridos e foram conduzidos para o Hospital Regional do Leste do Estado, em Paragominas, a 300 quilômetros de Belém. O motorista ficou preso entre as ferragens e acabou não resistindo à gravidade dos ferimentos.

De acordo com informações procedentes de Paragominas, o veículo vinha para Belém. O acidente ocorreu na altura do quilômetro 161, entre os municípios de Ulianópolis e Paragominas.

IMAGEM: Reprodução TV Liberal