Colisão entre caminhão e moto deixa condutor ferido no interior do Pará

Um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta de um provedor de internet, foi registrado na 31ª rua do Bairro Santo Antônio, no cruzamento com a Travessa 15 de Agosto, em Itaituba, sudoeste do Pará. A colisão aconteceu na segunda-feira (14).

Após o motociclista e a outra vítima na garupa serem atingidos pelo caminhão, os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados e compareceram no local, onde foi constatado que um dos rapazes que estava no veículo tinha suspeita de fratura na perna.

Em seguida, as duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital Regional do Tapajós, para avaliação médica. Já o motorista do caminhão, que pode ter causado o acidente, fugiu do local, e até o momento, seu paradeiro é desconhecido.

Fonte: Portal Debate, com Blog do Jhonny Notícias