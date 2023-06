Colisão entre caminhão e ônibus com idosos mata 15 no Canadá

Ao menos 15 pessoas morreram nesta quinta-feira (15) no Canadá devido a uma colisão entre um caminhão e um micro-ônibus que transportava idosos. O acidente ocorreu na rodovia Trans-Canadá, que liga o extremo leste do país à costa do Pacífico, perto da cidade de Carberry, no oeste.

Imagens transmitidas por TVs locais mostram partes carbonizadas de um micro-ônibus no acostamento da rodovia e um caminhão de carga com a parte dianteira completamente destruída. Uma testemunha que chegou ao local do acidente logo após o ocorrido disse à imprensa local que a cena era “horrível” e que “não havia sobrado nada do veículo”, em referência ao micro-ônibus.

– As pessoas estavam tentando se salvar e a equipe médica e os bombeiros estavam ajudando-as a sair. É difícil descrever, mas foi horrível – declarou outra testemunha.

Em comunicado, a polícia canadense informou ter enviado todas as unidades disponíveis para a parte oeste da província de Manitoba, onde ocorreu o acidente. Enquanto isso, nas cidades de Winnipeg e Regina, hospitais foram colocados em “código laranja”, que é ativado quando há um incidente com um número muito alto de vítimas.

*EFE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/NIRMESH VADERA