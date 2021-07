Colisão entre carretas deixa um morto da BR-316, no PA

A frente de um dos veículos de carga ficou destruída e o motorista morreu no local.

Uma pessoa morreu em um acidente ocorrido noite de quarta-feira (28), na BR-316, no trecho que corta o município de Santa Isabel, nordeste do estado. Duas carretas colidiram no quilômetro 32 da rodovia. A frente de um dos veículos de carga ficou destruída e o motorista morreu no local.

A pista chegou a ser interditada, já que parte de carga de milho ficou espalhada na pista. Duas faixas foram liberadas, mas na manhã desta quinta-feira (29), o trânsito ainda era lento no trecho

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Federal.