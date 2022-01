Colisão entre carros de passeio deixa um morto e seis feridos no município de Tailândia

Um acidente envolvendo dois carros de passeio deixou uma pessoa morta e seis feridas na manhã do domingo (9), no município de Tailândia, no nordeste do Pará. De acordo com informações da Polícia Militar, o caso ocorreu em um trecho da rodovia PA-150, em uma região de difícil acesso, nas proximidades da vila Bom Remédio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e seguiu até o local. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), que também foi acionado.

Os sobreviventes foram encaminhados ao Hospital Geral Tailândia (HGT). A identidade das vítimas ainda não foi revelada pelas autoridades policiais.

Guarnições da Polícia Militar também foram acionadas e preservaram a cena do acidente. As causas da colisão são investigadas pelas autoridades.

Fonte: Com Portal Tailândia