Colisão entre dois ônibus aconteceu na linha do BRT de Belém no último domingo (10)

Um acidente entre dois ônibus aconteceu no último domingo (10), no cruzamento das avenidas Almirante Barroso e Antônio Baena, no bairro de São Brás, em Belém. Um dos coletivos é da linha 226-Maracacuera/Presidente Vargas/Via BRT e outro da linha 446-João Paulo II/Ver-o-Peso.

O ônibus com prefixo AT-087, foi quem provocou o acidente após trafegar pela pista expressa do BRT e avançar o sinal vermelho atingindo a lateral do outro coletivo que seguia pela travessa Antônio Baena. Nenhum passageiro ficou ferido.

A multa para quem comete esse tipo de infração é prevista no artigo 208 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e pode chegar a R$ 293,47 reais. O autor da infração também pode perder até 7 pontos na carteira.

Redação: Paola Queiroz

Imagem: Reprodução/Internet