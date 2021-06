Colisão entre dois trens mata mais de 30 pessoas no Paquistão

Uma colisão entre dois trens expressos no sul do Paquistão, na manhã desta segunda-feira (7), matou ao menos 35 passageiros. A informação foi confirmada por Azam Swati, ministro de Ferrovias do país, para a agência de notícias Associated Press.

Swati disse que está a caminho do distrito de Ghotki, na província de Sindh, onde aconteceu o acidente, e que neste momento ainda não se sabe o que causou a colisão, mas que todos os cenários estão sendo analisados.

De acordo com Umar Tufail, chefe da polícia do distrito de Ghotki, as autoridades estão trabalhando para conseguir máquinas para ajudar no resgate das pessoas presas nos vagões. Funcionários da ferrovia afirmam que por volta de 1.100 passageiros estavam a bordo.

– No momento, o desafio para nós é resgatar rapidamente os passageiros que ainda estão nos destroços – diz Tufail.

O primeiro-ministro do Paquistão, Imram Khan, declarou estar “chocado” com a “terrível tragédia” em Ghotki, e afirmou ainda que ordenou a ida do ministro de Ferrovias ao local para garantir a assistência aos feridos e que vai solicitar uma investigação.

Fonte: Pleno News

Foto: EFE/EPA/Waqar