Colisão na PA-150 deixa um morto e ao menos seis pessoas feridas

Um automóvel Fiat Uno, quatro portas, cor prata, se envolveu em um grave acidente na Rodovia PA-150, altura do município de Tailândia, no nordeste do Estado do Pará, na manhã deste domingo, 09. Ao menos uma pessoa morreu e seis ficaram feridas, sendo trasnferidas para hospitais da região.

No local, que ficou engarrado às primeiras horas da manhã de hoje, policiais da 6ª Companhia Independente da Polícia Miltar atenderam a ocorrência, providenciando a remoção das vítimas que sobreviveram para os hospitais mais próximos, bem como, solicitando a remoção do corpo da única vítima para exames de necropsia no Instituto Médico Legal, órgão do Centro de Perícias Científicas na região.

Foi acionada a Polícia Rodoviária Estadual (PM) para fazer a perícia no local, estabelecendo as causas do acidente.

Até o fechamento desta edição, não havia identidade de motoristas nem da vítima fatal e dos feridos.

Imagem: Reprodução/Redes Sociais/OLiberal.com