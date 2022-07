Colônia de férias encerra a semana com muita diversão em Ananindeua

Alegria, brincadeira e muita diversão. Esse foi o clima da Colônia de Férias do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Distrito Industrial, que ocorreu na quinta-feira, 07 no Instituto Frederico de Souza, em Ananindeua, Zona Metropolitana da Capital Paraense. A atividade foi promovida pela Secretaria de Cidadania, Assistência Social e Trabalho – Semcat, por meio da equipe do CRAS, que trabalhou para que as crianças e adultos tivessem um dia de lazer e diversão com total atenção e segurança.

O objetivo da Colônia de Férias é proporcionar momentos de diversão e interação para as crianças, adolescentes, adultos e idosos atendidos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e no Programa Criança Feliz (PCF), assim, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários.

Para Gabriela Abreu, de 28 anos, a Colônia de Férias será um dos únicos momentos de lazer para toda a sua família. “Tá sendo ótimo. Até porque há pouco tempo estávamos em pandemia e não podíamos sair e ter esses momentos de lazer, e agora já podemos, porém não temos condições. E a Prefeitura poder nos oferecer esse momento de brincadeira e lazer para nós e nossa família é maravilhoso”.

O pequeno venezuelano Warao, Enzo Zapata, de 9 anos, comentou como era viver na Venezuela e como é no Brasil. “Aqui é bem melhor, porque eu brinco e tenho vários amigos, lá era diferente, não brincava tanto. E o que mais tô gostando hoje é a piscina”.

Quem também garantiu a diversão para a garotada foi o Homem Aranha, que realizou o sonho de uma das crianças. “Eu amo o Homem Aranha, queria muito tirar uma foto com ele”, disse Kevin Augusto, de 3 anos.

O dia também foi para comemorar os 32 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), com atividades voltadas aos direitos das crianças e adolescentes, através de orientações e brincadeiras.

VÍNCULOS FAMILIARES

Durante a semana, mais de 100 pessoas, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos, atendidas pelo CRAS Santana do Aurá, participaram da mesma atividade no Clube dos Oficiais da Polícia Militar (COPM) em Ananindeua.

Dona Marciria Souza, de 42 anos, aprovou a programação de verão. “Achei excelente esse evento do CRAS para mim e para as crianças. “Tô adorando participar da Colônia de Férias, principalmente por poder trazer as crianças para se divertir. Tá sendo um dia de lazer para eles e para mim também, porque a gente precisa. Essa é a primeira vez que vejo um evento como esse, só tenho o que agradecer”.

Já a Colônia de Férias do CRAS Jaderlândia, ocorreu em um balneário no bairro do Icuí, onde os idosos tiveram aulas de dança, capoterapia e atividades na piscina.

Imagens: Ricardo Amanajás/Ascom/PMS