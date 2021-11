Colosso do Tapajós será ampliado para comportar até 23 mil pessoas

O Estádio Estadual Laércio Barbalho, o Colosso do Tapajós, deverá ser concluído e ter sua capacitada de lotação ampliada de oito para 23 mil pessoas. A ordem de serviço foi asssinada ontem, em Santarém, no Oeste do Pará, pelo governador Helder Barbalho.

“Estamos cumprindo mais uma etapa do nosso Plano de Governo, podendo iniciar as obras de conclusão do Colosso do Tapajós, para que este estádio, que hoje trabalha com capacidade de 8 mil pessoas, possa chegar a 23 mil, sendo uma importante arena para o futebol amador e profissional, atividades culturais e religiosas, além de uma referência cada vez mais consolidada para atender Santarém e as regiões do Baixo Amazonas, Calha Norte, Tapajós, Xingu e todo o Oeste do Pará. “Reafirmamos o compromisso do Estado com um conjunto de obras para que esta região possa crescer e se desenvolver cada vez mais”, disse Barbalho.

O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, reforçou a gratidão do município pelos investimentos feitos pelo Estado. “O nosso sentimento é de reconhecimento e gratidão. São muitas obras importantes para o desenvolvimento de Santarém, que agora vai ganhar o espaço que merece,” destacou o prefeito.

As obras no Estádio Colosso do Tapajós serão executadas pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop), com execução prevista para 18 meses. Para o engenheiro civil Ruy Cabral, titular da secretaria, o projeto irá garantir um novo estádio para a população. “Este é um estádio que estava abandonado. Assumimos a responsabilidade de concluir, reformar e revitalizar o estádio, praticamente construindo um novo, dentro das normalidades exigidas hoje pelas federações internacionais, com nova iluminação, túneis, gramado e acesso. É uma obra muito importante para esta região, pois daqui saem grandes talentos. É um momento de felicidade. Esperamos até meados de 2023 concluir a obra.” informou.

NOVO ESTÁDIO

Inaugurado em março de 1987, com capacidade inicial para 8.500 pessoas, o Colosso do Tapajós é o maior estádio de futebol do oeste paraense. Atualmente, São Francisco, São Raimundo e Tapajós são os clubes profissionais de futebol que realizam seus jogos no local. Em março de 2013 foram iniciadas obras de ampliação e modernização do estádio, mas os trabalhos não foram concluídos. Em 2020, o governador Helder Barbalho anunciou a retomada das obras.

O projeto de reforma do Colosso do Tapajós vai garantir a completa reestruturação do estádio, melhorando a estrutura e garantindo segurança e comodidade para a população. O novo estádio irá valorizar referências da cultura regional, que estarão presentes em um painel em metalon na entrada principal e nos assentos das arquibancadas.

As ações também contemplam intervenções e melhorias nas áreas do estacionamento, entrada de autoridades e imprensa, sala de imprensa, sala de credenciamento, elevador, museu, salão nobre, sala de bate bola, vestiário dos times, vestiário dos árbitros, vestiário dos auxiliares de campo, vestiário dos funcionários, sala do árbitro, túnel dos jogadores e árbitros, controle de dopagem, sala delegado, sala PM, enfermaria, consultório, área administração, refeitórios, sala de manutenção, celas, banco de reservas, camarim, cabine de rádio, tribuna de honra, bares, depósitos, banheiros públicos em geral, escada de emergência, rampa de acesso à arquibancada superior, cobertura e rampa para ambulância.

O novo Colosso do Tapajós também terá capacidade para a realização de outros eventos, culturais e religiosos, além de esportivos. A nova capacidade do estádio será de 23.038 pessoas.

Imagem: Agência Pará de Notícias