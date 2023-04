Com 100 dias de atuação, Comitê Gestor do HMS, PSM e UPA 24h mostra avanço organizacional nos fluxos de atendimento

O novo modelo de gestão do Hospital Municipal de Santarém Dr. Alberto Tolentino Sotelo, Pronto Socorro Municipal e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h completou 100 dias de atuação, tendo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) à frente do trabalho por meio do Comitê Gestor. A atuação dos novos líderes iniciou em janeiro e já mostrou vários avanços nos fluxos internos organizacionais das unidades. Em 3 meses foram 83.353 atendimentos que incluíram registros na classificação de risco do Pronto Socorro Municipal e UPA, internações, acolhimento na obstetrícia e exames do complexo de imagens das unidades.



O Comitê Gestor é formado pela presidente, Greyce Gomes, diretora assistencial, Marli Sarmento, diretora administrativa, Luzineide Santiago, diretor de Serviço de Manutenção e Operação, Emir Junior Aguiar e diretor de Serviço de Abastecimento e Almoxarifado, Inácio Aguiar. Esse grupo tem atuado junto com gerentes e chefes de divisão para melhor acolher a população. O prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, avaliou o novo modelo de gestão de forma positiva.



“Nós assumimos a gestão própria e o Comitê tem uma equipe capacitada. O HMS e a UPA já avançaram nesses 100 dias, muitas alterações para melhorar, é claro que a gente tem muita coisa a melhorar. Sabemos que a administração pública tem uma certa demora nas respostas, principalmente por causa dos processos licitatórios. Eu estou muito confiante que mais avanços acontecerão nesse novo modelo de atuação”, enfatizou.



Os novos fluxos são fundamentais para organização do Hospital, que vão desde os prontuários atualizados corretamente, organização do setor do faturamento, que vem batendo as metas preconizadas pelo Ministério da Saúde, a exemplo do número de atendimento da UPA. O Comitê organizou, ainda, e padronizou o serviço de higiene e limpeza, de farmácia, da lavanderia, tem também o trabalho constante das atividades de manutenção, acompanhamento das empresas que prestam serviços para cozinha e laboratório, além da realização das visitas multiprofissionais beira-leito para promover a rotatividade leitos, teve ainda a implantação de projetos de humanização, com o fortalecimento do setor Psicossocial e Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).



A secretária de Saúde, Irlane Figueira, ressaltou sobre a importância do novo modelo de trabalho. Para ela, a população é o foco de todos os esforços de melhorias.



“Muito trabalho vem sendo realizado de forma administrativa para melhor atender a população, como fluxos, protocolos e assim como a continuidade da assistência que não pode parar. Então, o Comitê Gestor e as gerências estão, diariamente, atuando para realizar um serviço de qualidade”, disse.



Greyce Gomes, presidente do Comitê, afirma que o perfil das Unidades hospitalares traz uma expectativa desafiadora, e o objetivo é implantar um modelo de gestão eficiente e prático para que todos profissionais envolvidos, nas mais diversas áreas de atuação consigam realizar as atividades de forma planejada, prezando pela comunicação efetiva e trazendo qualidade aos pacientes do sistema, sem prejuízos ao município.



“A nossa atuação só tem sido possível porque temos um equipe engajada num mesmo propósito, que é elevar o nível de satisfação dos usuários, trazendo qualidade e segurança no atendimento das unidades que estamos liderando. Não é um trabalho fácil, principalmente, porque dependendo de processos burocrático licitatórios para o processo de compras, mesmo diante dessas dificuldades, nós temos seguido firmes. O nosso objetivo nesses 100 dias era avaliar, implantar fluxos e definir padronização e melhorar o atendimento a nossa população, e isso foi feito, mesmo diante de um cenário de aumento de atendimento nestes últimos meses”, pontuou a gestora.

DADOS DE ATENDIMENTO

A urgência e emergência do Pronto Socorro Municipal recebeu de janeiro a março 13.350 pessoas. Destas, 2.599 ficaram internadas no HMS. A obstetrícia recebeu 3.515 mulheres grávidas no total, sendo realizados 872 partos. Nesse período, 1.325 procedimentos cirúrgicos foram feitos, média de 440 cirurgias por mês, que envolvem as especialidades de ortopedia, neurocirurgia, cirurgia geral, buco maxilo, urologia e obstetrícia.



A Unidade de Pronto Atendimento atendeu 35.400 pacientes e a especialidade odontologia recebeu 239 casos de urgência e emergência. O complexo de imagens das duas unidades hospitalares realizou 30.517 procedimentos, com Raios-X, tomografias e ultrassonografias.

Serviço de Atendimento ao Usuário – Durante o 1º trimestre do ano de 2023, o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU realizou atendimento beira-leito através do projeto “Escuta Ativa”. Nesse período, foram aplicados 308 registros que envolvem aplicação de questionário de pesquisa de satisfação e atendimentos em sala. Dessa soma, 20 usuários elogiaram a equipe, foram feitas 163 sugestões e 125 não fizeram comentários.



Segundo a responsável pelo Núcleo de Qualidade do Hospital, Daniele Araújo, o diferencial da nova gestão pode ser percebido por meio das pesquisas com os pacientes e acompanhantes, pois a maioria, disse ela, indicam o serviço para a população. “Nós percebemos que 58% das pessoas entrevistadas disseram que indicariam o serviço do HMS para outra pessoa. Isso para nós é muito positivo, em relação aos meses anteriores”.

Imagem: Agência Santarém