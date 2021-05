Com 11 em atividade no Brasil, Jardine convoca seleção olímpica

O Brasil ainda não tem adversário para a preparação para as Olimpíadas de Tóquio, mas os convocados já são conhecidos. A equipe se prepara entre os dias 31 de maio e 8 de junho.

Entre os convocados, 11 atuam no futebol brasileiro e vão desfalcar seus clubes no período. O Flamengo, com Gerson e Pedro chamados por André Jardine e Éverton Ribeiro e Gabigol por Tite, terá seus jogos ajustados nas datas dos desfalques, com a possibilidade de adiamento das partidas. Confira a lista de Jardine Cleiton (RB Bragantino) Brenno (Grêmio) Brazão (Real Oviedo) Gabriel Menino (Palmeiras) Emerson (Real Betis) Guilherme Arana (Atlético Mineiro) Abner (Athletico) Gabriel (Arsenal) Luiz Felipe (Lazio) Ibañez (Roma) Nino (Fluminense) Bruno Guimarães (Lyon) Matheus Henrique (Grêmio) Reinier – (Borussia Dortmund) Liziero (São Paulo) Gerson (Flamengo) Claudinho (Bragantino) Antony (Ajax) Malcom (Zenit) Pedro (Flamengo) Evanilson (Porto) Martinelli (Arsenal) Rodrygo (Real Madrid)

Texto retirado de ogol.com.br