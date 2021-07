Com 12 equipes, 1ª Copa Oeste do Pará de Futebol Master é confirmada para setembro

12 equipes estão confirmadas na 1ª edição da Copa Oeste do Pará de Futebol Master. A competição será realizada nos meses de setembro e outubro.

As 12 equipes foram divididas em 4 grupos e os jogos serão realizados nos seguintes pólos: Almeirim, Monte Alegre, Santarém e Oriximiná.

Estão confirmados na competição: Almeirim, Gurupá, Porto de Moz, Monte Alegre, Fluminense, Aningal, Borussia, Belterra, Rurópolis, Oriximiná, Óbidos e Curuá.

A primeira fase da competição será realizada no período de 10 a 12 de setembro. No dia 18 jogos de ida da segunda fase, mata-mata de quarta de finais. Nos dias 2 e 3 de outubro serão realizadas as Semi finas e final com sede única em Monte Alegre.

Taça Sanalto

A Copa também será uma forma de homenagear o atleta paraense Sanalto, que é natural de Monte Alegre e foi campeão brasileiro pela Tuna em 1992 e campeão paraense em 1988.