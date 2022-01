Com 17 anos, filho de Faustão está namorando modelo de 33

Filho do apresentador Fausto Silva, João Guilherme, de 17 anos, surpreendeu as redes sociais ao assumir um romance com a modelo Schynaider Moura, de 33 anos. O rapaz postou fotos do fim de semana ao lado da top model, em uma praia em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro.

Discreto, o post não tinha declarações de amor, apenas a frase “fim de semana” em inglês, seguido de um emoji de coração. A modelo também se limitou a comentar com outro emoji de coração.

Já os famosos e seguidores ficaram empolgados com o novo casal. A apresentadora Sabrina Sato escreveu “Seus lindos!” na publicação. A atriz Camila Queiroz também elogiou os dois. Já o influenciador Leo Picon foi direto: “Que isso? Tá namorando?”, perguntou.

Schynaider Moura já foi casada com o empresário Mário Garnero, e tem três filhos frutos da união. Ela também morou fora do Brasil por mais de 10 anos.

João Guilherme, que passou por uma mudança radical no estilo de vida ao emagrecer 80 quilos, agora dá os primeiros passos na TV ao apresentar o Faustão na Band ao lado do pai e da jornalista Anne Lottermann.

