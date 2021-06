Com 50% do pulmão comprometido por complicações da Covid-19, Aranha é internado na UTI

Ex-goleiro de Santos e Ponte Preta está internado desde a última quarta-feira em Minas Gerais

Aranha, ex-goleiro com passagem por Santos, Palmeiras e Ponte Preta, está internado desde a última quarta-feira na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do Hospital das Clínicas, em Minas Gerais, por complicações da Covid-19. Em situação delicada, o esportista apresenta 50% dos pulmões comprometidos e usa um cateter para viabilizar a respiração.

Aos 40 anos, Aranha não precisou ser intubado, mas foi intensificada a fisioterapia respiratória para evitar módulos de ventilação artificial.

Pelo Santos, o goleiro conquistou uma Libertadores, em 2011, e a Recopa Sul-Americana, em 2012. Em 2015, conquistou a Copa do Brasil pelo Palmeiras, antes de encerrar sua trajetória no Avaí, três anos depois.

Aranha ficou marcado como vítima de um dos casos mais chocantes de racismos no futebol brasileiro. Na Arena do Grêmio, em 2014, quando defendia o Santos, o goleiro foi alvo de ofensas racistas por parte de torcedores do tricolor gaúcho. Os xingamentos foram flagrados por câmeras e tomaram proporção nacional.

Fonte; Lance