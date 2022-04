Com 531 mortes, Marabá encerra uso obrigatório de máscaras

O Decreto Municipal N° 296, publicado na quarta-feira (4), pela Prefeitura Municipal de Marabá (PMM), desobrigou o uso obrigatório de máscara, como medida preventiva de combate à covid-19, em Marabá, no sudeste do Pará.

O uso de máscara foi tornado obrigatório, em 2020, no auge da pandemia do coronavírus. No dia 15 de março de 2022, o Prefeito Tião Miranda (PSD) aboliu o uso de máscara em locais abertos. A medida se deve à queda no número de infectados e mortos pela doença respiratória.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram 24.139 casos confirmados, desse total, 23.598 pacientes estão recuperados. A taxa de letalidade registrada foi de 2,2%. Atualmente, 07 casos estão em análise, 4.591 descartados e 02 estão em isolamento domiciliar. Em relação à ocupação hospitalar, 06 pessoas encontram-se nos leitos de enfermaria exclusivos para tratamento da covid-19 e 07 nos leitos UTI covid. Sendo que duas são de outras cidades.

De acordo com o último boletim epidemiológico, 531 óbitos foram registrados em Marabá desde o início da pandemia. O município viveu momentos difíceis. Mas felizmente os dados recentes apontam um cenário otimista. A cidade está voltando à normalidade.

Fonte: Portal Debate