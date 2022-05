Com a cabeça na Champions, Real tropeça no Betis e se despede da La Liga com empate

Com as atenções voltadas para o dia 28 de maio, quando decide a Liga dos Campeões contra o Liverpool, no Stade de France, o Real se despediu do Campeonato Espanhol, nesta sexta-feira, contra o Betis, no Santiago Bernabéu. Já campeão, o time merengue foi protocolar e ficou no empate em 0 a 0.

O resultado não muda em nada a vida dos dois clubes na La Liga. O time de Carlo Ancelotti fecha a competição com 86 pontos na liderança isolada, enquanto os verdiblancos encerram sua participação na quinta posição (com vaga assegurada na Liga Europa), com 65.

Igualdade e despedida

O Real tomou a iniciativa e tentou incomodar com Vini Jr pela esquerda, que buscou dar amplitude para oferecer terreno para Benzema pelo meio. Do outro lado, o Betis fechou bem os espaços e se arriscou com a bola nos pés, deixando o jogo aberto em muitos momentos.

A primeira chegada foi merengue, com Kroos aproveitando sobra na entrada da área e finalizando por cima. Na sequência, o time visitante assustou com o brasileiro Willian José, que chutou cruzado e tirou tinta da trave.

Apesar de animado, o confronto “descompromissado” logo esfriou no Bernabéu. Tanto que uma jogada mais aguda só voltou a acontecer aos 44, quando Casemiro arrancou pelo meio e chutou de fora. A bola passou perto.

Na volta do intervalo, mais do mesmo. O time de Carlo Ancelotti ainda ameaçou uma pressão, mas ficou mesmo na ameaça. Em ritmo lento, os merengues guardaram para os 25 minutos o momento mais emocionante da noite.

Com a saída iminente após 16 temporadas, o lateral-esquerdo Marcelo entrou em campo no que pode ter sido sua despedida em jogos oficiais do Bernabéu e foi ovacionado por todos os presentes no estádio. Jogador com o maior número de título na história merengue, são 24 no total, o defensor não escondeu a emoção nos minutos que esteve em campo.

Falando de bola novamente, o jogo voltou a esquentar nos minutos finais e as equipes criaram chances para tirar o zero do placar. O veterano Joaquin desperdiçou uma grande oportunidade para o Betis, enquanto Benzema, artilheiro do Espanhol, flertou com mais um gol na competição, mas a bola insistiu em não entrar: 0 a 0.

