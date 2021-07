Com a Copa América, SBT tira público do Jornal Nacional

Na noite desta segunda-feira (5), o SBT conseguiu seu melhor resultado na audiência desde a estreia da Copa América. A vitória do Brasil sobre o Peru, garantindo vaga para a final do torneio, rendeu 14,5 pontos de média no Ibope para a emissora de Silvio Santos, inclusive tirando público do Jornal Nacional, de Gênesis e do Jornal da Record.

Anteriormente, somente a estreia da Seleção Brasileira se aproximou desse feito, ao apresentar 13,6 pontos.

Na faixa de horário de 19h40 às 21h57, em que o SBT costuma ocupar a terceira posição, a Copa América garantiu-lhe a vice-liderança, de acordo com informações da Kantar Ibope Media. O pico foi às 21h02, quando o SBT marcava 17,2 pontos, ocupando a vice-liderança isolada.

Nesta terça-feira (6), a emissora paulista volta a transmitir a Copa América. Argentina e Colômbia decidem qual das duas seleções disputará o título com o Brasil, às 21h45, no estádio Mané Garrincha.

Fonte: Pleno News

Foto: Reprodução/Instagram CBF