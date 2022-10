Com a maior coligação do país Helder Barbalho é reeleito no Pará

Helder Barbalho é reeleito a Governador do Estado do Pará, o candidato tinha a maior coligação do país, 16 coligações no total. O partido do Governador é a coligação Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

O Governador, foi ministro-chefe da Secretaria Nacional dos Portos no governo Michel Temer. Iniciou a vida politica no ano de 2002 como vereador de Ananindeua, no Pará, onde foi prefeito da cidade por dois anos mandatos e deputado estadual.

Helder Barbalho deve comemorar a reeleição na Av. Visconde de Souza Franco, onde já tem um palanque montado.

Foto: Redes Sociais.